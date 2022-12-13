Легенда UFC признался, что бой с украинцем Потерей станет для него последним

Легендарный экс-чемпион UFC Маурисио Руа (27-13-1) в интервью Combate высказался о поединке с украинцем Игорем Потерей (18-3).



Дерусь уже 20 лет, начал очень рано и много лет выступал на высоком уровне. С 2005 года дрался только с лучшими, так что я состоявшийся спортсмен и благодарен богу за все, чего добился в карьере.

Думаю, Дэйна увидел, что я выиграл реванш с Сент-Прю или что он, по крайней мере, был близким, и поэтому поддержал мое желание провести еще один бой и остановиться. У меня всегда были хорошие отношения с UFC.

В бою с Потерей мне нечего терять. Сейчас я не ставлю себе задачу победить и нокаутировать, главное – сделать все возможное, вот и все. Больше не требую от себя побед и поясов, требую лишь сделать все, что будет в моих силах. И занимаюсь любимым делом, то есть дерусь.

Дураков нет, конечно, когда соглашался, я знал, что соперник моложе, но бой есть бой. Я сфокусирован на том, чтобы хорошо подготовиться и сделать все возможное.

На Потере будет большое давление, это он должен победить. Конечно, я тоже сосредоточен на выступлении и победе, но он сейчас строит карьеру в UFC, а я готовлюсь заканчивать. Это точно мой последний поединок».