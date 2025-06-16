Денис Седашов

Легендарный бразильский боец смешанных единоборств Жозе Алдо официально исключен из ростера UFC. Об этом сообщает сервис UFC Roster Watch.

В 2023 году его внесли в Зал славы UFC, что стало признанием его выдающегося вклада в развитие спорта.

Жозе Альдо является рекордсменом UFC по количеству подряд защищенных титулов в полулегком весе — семь раз.

В мае этого года 38-летний боец официально объявил о завершении профессиональной карьеры.

Камару Усман победил Хоакина Бакли на UFC on ESPN 69.