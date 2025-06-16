Легендарного Алдо исключили из ростера UFC
Это стало следствием его решения завершить карьеру профессионального бойца в 38 лет
около 2 часов назад
Фото: Getty Images
Легендарный бразильский боец смешанных единоборств Жозе Алдо официально исключен из ростера UFC. Об этом сообщает сервис UFC Roster Watch.
В 2023 году его внесли в Зал славы UFC, что стало признанием его выдающегося вклада в развитие спорта.
Жозе Альдо является рекордсменом UFC по количеству подряд защищенных титулов в полулегком весе — семь раз.
В мае этого года 38-летний боец официально объявил о завершении профессиональной карьеры.
Камару Усман победил Хоакина Бакли на UFC on ESPN 69.