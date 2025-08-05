Олег Гончар

Бывшие бойцы UFC Артем Лобов (13-15-1) и Зубайра Тухугов (20-6-1) проведут долгожданный поединок на турнире PFL.

Бой пройдет 3 октября на турнире в Дубае в промежуточном весе до 74,8 кг, сообщает MMA Fighting.

38-летний Лобов не выступал в ММА с октября 2018 года, когда проиграл Майклу Джонсону единогласным решением на UFC Fight Night 138. После этого он провел три боя в кулачных боях по версии Bare Knuckle FC, потерпев поражения нокаутом от Джейсона Найта (2019) и Дениса Беринчика (2021).

Лобов, известный как спарринг-партнер и друг Конора Макгрегора, но в настоящее время у них враждебные отношения.

34-летний Тухугов в последний раз дрался в феврале 2023 года, проиграв Элвесу Бреннеру раздельным решением на UFC 284.

История противостояния Лобова и Тухугова восходит к 2018 году, когда их бой на UFC Fight Night 138 был отменен из-за участия Тухугова в драке после UFC 229, где он ударил Макгрегора. Ирландский боец неоднократно вызывал россиянина, обещая сразиться даже бесплатно.