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Льюис: «Я нахожусь в конце своей карьеры и должен сделать все, чтобы взять верх над Спиваком»

Топовый американский тяжеловес UFC – о предстоящем поединке на турнире в Лас-Вегасе
MMA
18 ноября 10:22
Льюис: «Я нахожусь в конце своей карьеры и должен сделать все, чтобы взять верх над Спиваком»
Деррик Льюис / Фото - mmafighting
Экс-претендент на чемпионский титул UFC в тяжелом дивизионе американец Деррик Льюис (26-9) заявил, что намерен вырвать победу любой ценой в предстоящем поединке с экс-чемпионом WWFC молдаванином Сергеем Спиваком (15-3). 

Цитирует Льюиса bjpenn.com.

«Сейчас я прижат спиной к стене. Я не хочу проигрывать три боя подряд. Я не хочу даже проигрывать один поединок. Поэтому я так сильно переживаю, когда проигрываю. Я не престаю думать о своем последнем бое пока не получу новый».


«Я просто устал думать о последнем поединке и о том, как он закончился, это какая-то чушь. Сейчас я готов отдать все, что у меня есть ради победы. Сейчас я нахожусь в конце своей карьеры и должен сделать все, чтобы взять верх над своим соперником».


Напомним, что Спивак и Льюис проведут поединок на турнире UFC Fight Night 215, который состоится 19 ноября в Лас-Вегасе.
Владимир Кириченко
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Сергей Спивак Деррик Льюис

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