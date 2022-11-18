Льюис: «Я нахожусь в конце своей карьеры и должен сделать все, чтобы взять верх над Спиваком»

Топовый американский тяжеловес UFC – о предстоящем поединке на турнире в Лас-Вегасе

Деррик Льюис / Фото - mmafighting Экс-претендент на чемпионский титул UFC в тяжелом дивизионе американец Деррик Льюис (26-9) заявил, что намерен вырвать победу любой ценой в предстоящем поединке с экс-чемпионом WWFC молдаванином Сергеем Спиваком (15-3).



Цитирует Льюиса bjpenn.com.



«Сейчас я прижат спиной к стене. Я не хочу проигрывать три боя подряд. Я не хочу даже проигрывать один поединок. Поэтому я так сильно переживаю, когда проигрываю. Я не престаю думать о своем последнем бое пока не получу новый».



«Я просто устал думать о последнем поединке и о том, как он закончился, это какая-то чушь. Сейчас я готов отдать все, что у меня есть ради победы. Сейчас я нахожусь в конце своей карьеры и должен сделать все, чтобы взять верх над своим соперником».



Напомним, что

Экс-претендент на чемпионский титул UFC в тяжелом дивизионе американец(26-9) заявил, что намерен вырвать победу любой ценой в предстоящем поединке с экс-чемпионом WWFC молдаванином(15-3).Цитирует ЛьюисаНапомним, что Спивак и Льюис проведут поединок на турнире UFC Fight Night 215 , который состоится 19 ноября в Лас-Вегасе.

Владимир Кириченко