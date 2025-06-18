Макгрегор оказался в центре драки в ночном клубе
Экс-чемпион UFC напал на посетителя заведения
13 минут назад
Фото: Instagra
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор оказался в центре очередного скандала.
Ирландец ввязался в драку в одном из клубов на Ибице, сообщает The Sun. По информации источника, Конор после разговора с неизвестным в заведении Pacha нанёс мужчине два удара, отправив его в нокдаун. После этого экстравагантный боец продолжил свои развлечения в клубе.
Джейк Пол считает Конора переоценённым.
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