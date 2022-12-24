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Макгрегор: «У Перейры и Адесаньи адское противостояние»

Ирландец ждет реванш
MMA
13:42
Макгрегор: «У Перейры и Адесаньи адское противостояние»
Алекс Перейра / Фото: sportingnews
Звездный ирландский боец ММА Конор Макгрегор (22-6) в социальной сети поделился мнением о противостоянии Алекса Перейры и Исраэля Адесаньи.

Перейра действительно показал себя очень солидным бойцом, стабильным. У них с Исраэлем Адесаньей адское противостояние. Я не могу дождаться их реванша, чтобы посмотреть, как все в итоге сложится. Адесанья каждый раз был близок к победе, а без ограничений по времени он бы защитил титул чемпиона.


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Теги

Алекс Перейра Исраэль Адесанья Конор Макгрегор

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