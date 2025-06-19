Макгрегор впервые прокомментировал нападение на Ибице — что произошло?
Ирландец резко отреагировал на высказывание
около 4 часов назад
Бывший двукратный чемпион UFC в полулегкой и легкой весовых категориях ирландец Конор Макгрегор в социальных сетях впервые прокомментировал нападение на неизвестного мужчину в ночном клубе на Ибице. По словам спортсмена, инцидент произошел из-за оскорбительных высказываний в адрес его страны.
Ты не можешь плохо говорить о моей стране и её народе. Никогда. Голосуйте за Макгрегора!
Макгрегор высказался о предложении боксерского поединка с блогером.
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