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Марина Мороз оказалась чуть легче своей соперницы накануне боя на турнире UFC Fight Night 215

В главном поединке ивента в октагоне встретятся Льюис и Спивак
MMA
09:21
Марина Мороз оказалась чуть легче своей соперницы накануне боя на турнире UFC Fight Night 215
Марина Мороз / Фото - UFC
В ночь с 19 на 20 ноября в Лас-Вегасе (США) состоится турнир UFC Fight Night 215, главным событием которого станет поединок в рамках тяжелого дивизиона между американцем Дерриком Льюисом (26-10) и экс-чемпионом WWFC из Молдавии Сергеем Спиваком (15-3).

Отметим, что свой поединок проведет украинский боец наилегчайшего дивизионе UFC Марина Мороз (11-3). Она встретится с бразильянкой Дженнифер Майей (19-9-1).
Накануне состоялась официальная процедура взвешивания участников данного ивента. Ее результаты:

основной кард:

Деррик Льюис (263) – Сергей Спивак (254)

Ион Куцелаба (206) – Кеннеди Нзечукву (205)

Чейз Шерман (256) – Уолдо Кортес-Акоста (259)

Муслим Салихов (170) – Андре Фиалью (170.5)

Джек Делла Маддалена (170) – Дэнни Робертс (170)

прелимы:

Жалгас Жумагулов (126) – Чарльз Джонсон (125.5)

Марина Мороз (124.5) – Дженнифер Майя (125)

Винс Моралес (136) – Майлз Джонс (136)

Кевин Нативидад (135.5) – Рики Турсиос (136)

Ванесса Демопулос (116) – Мария Оливейра (115.5)

Ферни Гарсия (136) – Брейди Хиштанд (135)

Тереза Бледа (125.5) – Наталья Силва (125)
Результаты турнира UFC 281.

Владимир Кириченко
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Теги

Марина Мороз Сергей Спивак Деррик Льюис Дженнифер Майя

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