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Марина Мороз оказалась чуть легче своей соперницы накануне боя на турнире UFC Fight Night 215
В главном поединке ивента в октагоне встретятся Льюис и Спивак
09:21
Марина Мороз / Фото - UFCВ ночь с 19 на 20 ноября в Лас-Вегасе (США) состоится турнир UFC Fight Night 215, главным событием которого станет поединок в рамках тяжелого дивизиона между американцем Дерриком Льюисом (26-10) и экс-чемпионом WWFC из Молдавии Сергеем Спиваком (15-3).
Отметим, что свой поединок проведет украинский боец наилегчайшего дивизионе UFC Марина Мороз (11-3). Она встретится с бразильянкой Дженнифер Майей (19-9-1).
Накануне состоялась официальная процедура взвешивания участников данного ивента. Ее результаты:
основной кард:
Деррик Льюис (263) – Сергей Спивак (254)
Ион Куцелаба (206) – Кеннеди Нзечукву (205)
Чейз Шерман (256) – Уолдо Кортес-Акоста (259)
Муслим Салихов (170) – Андре Фиалью (170.5)
Джек Делла Маддалена (170) – Дэнни Робертс (170)
прелимы:
Жалгас Жумагулов (126) – Чарльз Джонсон (125.5)
Марина Мороз (124.5) – Дженнифер Майя (125)
Винс Моралес (136) – Майлз Джонс (136)
Кевин Нативидад (135.5) – Рики Турсиос (136)
Ванесса Демопулос (116) – Мария Оливейра (115.5)
Ферни Гарсия (136) – Брейди Хиштанд (135)
Тереза Бледа (125.5) – Наталья Силва (125)
Результаты турнира UFC 281.
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