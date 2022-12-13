Легенда UFC признался, что бой с украинцем Потерей станет для него последним
Маурисио Руа: «Бой против Потери станет последним в моей карьере»
Легендарный бразилец – о поединке с украинцем на турнире UFC 283 в Рио-де-Жанейро
13 декабря 18:00
Маурисио Руа / Фото - Getty ImagesЭкс-чемпион UFC в полутяжелом дивизионе легендарный бразилец Маурисио Руа (27-13-1) поделился ожиданиями от поединка против украинца Игоря Потери (18-3).
Цитирует Руа mmafighting.com.
«Думаю, на Потерю большее давление – оно должно побеждать. Разумеется, я сосредоточен на своем бою, на победе, но сейчас он строит свою карьеру в UFC, он только пришел, а я уже завершаю свою карьеру. Это точно мой последний бой. И я больше не давлю на себя. Моя обязанность – выложиться наилучшим образом, вот о чем я думаю».
«Это будет мой прощальный бой, довольный, что он такой. Счастлив, что проведу его на родине. Благодарен UFC за то, что они были одним из пионеров ММА. Провел с ними 15 лет – больше никого нет столько в UFC. Я благодарен за все».
«Всего уже бьюсь в течение 20 лет. Начал очень рано и много лет дрался на самом высоком уровне – с 2005 года против лучших. Поэтому я реализован человек и благодарен Богу за все, чего достиг в своей карьере. Это заставляет меня остановиться в правильный момент».
Бой состоится 22 января 2023 года на турнире UFC 283 в Рио-де-Жанейро (Бразилия).
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