Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Сейчас в эфире
11:40
TOTAL COMBAT
11:45
Волейбол. Суперлига-Дмарт. Женщины. Добродий-Медуниверситет-ШВСМ - Прометей

Маурисио Руа: «Бой против Потери станет последним в моей карьере»

Легендарный бразилец – о поединке с украинцем на турнире UFC 283 в Рио-де-Жанейро
MMA
13 декабря 18:00
Маурисио Руа: «Бой против Потери станет последним в моей карьере»
Маурисио Руа / Фото - Getty Images
Экс-чемпион UFC в полутяжелом дивизионе легендарный бразилец Маурисио Руа (27-13-1) поделился ожиданиями от поединка против украинца Игоря Потери (18-3).

Цитирует Руа mmafighting.com.

«Думаю, на Потерю большее давление – оно должно побеждать. Разумеется, я сосредоточен на своем бою, на победе, но сейчас он строит свою карьеру в UFC, он только пришел, а я уже завершаю свою карьеру. Это точно мой последний бой. И я больше не давлю на себя. Моя обязанность – выложиться наилучшим образом, вот о чем я думаю».


«Это будет мой прощальный бой, довольный, что он такой. Счастлив, что проведу его на родине. Благодарен UFC за то, что они были одним из пионеров ММА. Провел с ними 15 лет – больше никого нет столько в UFC. Я благодарен за все».


«Всего уже бьюсь в течение 20 лет. Начал очень рано и много лет дрался на самом высоком уровне – с 2005 года против лучших. Поэтому я реализован человек и благодарен Богу за все, чего достиг в своей карьере. Это заставляет меня остановиться в правильный момент».


Бой состоится 22 января 2023 года на турнире UFC 283 в Рио-де-Жанейро (Бразилия). 
Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Маурисио Руа Игорь Потеря

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

X-Video:

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Легенда UFC признался, что бой с украинцем Потерей станет для него последним
Легенда UFC признался, что бой с украинцем Потерей станет для него последним
MMA
13 декабря 12:28

Новости: MMA

Гордон вызвал Пимблетта на реванш
Гордон вызвал Пимблетта на реванш
10:58
Биспинг – о возможном бое Макгрегор – Чендлер: «Это тот бой, который есть смысл организовывать»
Биспинг – о возможном бое Макгрегор – Чендлер: «Это тот бой, который есть смысл организовывать»
14 декабря 15:42
Дэйна Уайт: «Мы близки к новому контракту с Нганну»
Дэйна Уайт: «Мы близки к новому контракту с Нганну»
13 декабря 20:58
Чендлер – о бое с Макгрегором: «Не сомневаюсь, что мы разделим с ним октагон»
Чендлер – о бое с Макгрегором: «Не сомневаюсь, что мы разделим с ним октагон»
13 декабря 18:19
Маурисио Руа: «Бой против Потери станет последним в моей карьере»
Маурисио Руа: «Бой против Потери станет последним в моей карьере»
13 декабря 18:00
Легенда UFC признался, что бой с украинцем Потерей станет для него последним
Легенда UFC признался, что бой с украинцем Потерей станет для него последним
13 декабря 12:28
Ник Диас в 2023 году готов вернуться в октагон и подраться за титул UFC
Ник Диас в 2023 году готов вернуться в октагон и подраться за титул UFC
13 декабря 09:00
Хилл – о поединке с Тейшейрой за титул UFC: «Король будет коронован»
Хилл – о поединке с Тейшейрой за титул UFC: «Король будет коронован»
13 декабря 07:59
Долидзе назвал причину вызова на поединок Чимаева
Долидзе назвал причину вызова на поединок Чимаева
12 декабря 16:47
Все новости

Популярные новости

«Будущий чемпион мира» рассказал, как Фьюри победит Усика
«Будущий чемпион мира» рассказал, как Фьюри победит Усика
Бокс Профессиональный бокс
10 декабря 13:25
Считаете, что для Фьюри бой с Чисорой было простым? Только посмотрите на синяки Тайсона после поединка
Считаете, что для Фьюри бой с Чисорой было простым? Только посмотрите на синяки Тайсона после поединка
Бокс Профессиональный бокс
08 декабря 16:10
В команде Фьюри назвали бойца, у которого лучшие шансы в бою с Тайсоном
В команде Фьюри назвали бойца, у которого лучшие шансы в бою с Тайсоном
Бокс Профессиональный бокс
09 декабря 01:20
Усик обратился к Фьюри, вспомнив о лишнем весе Тайсона
Усик обратился к Фьюри, вспомнив о лишнем весе Тайсона
Бокс Профессиональный бокс
08 декабря 19:15
Лопес, побывав в нокдауне, решением судей выиграл бой у Мартина
Лопес, побывав в нокдауне, решением судей выиграл бой у Мартина
Бокс Профессиональный бокс
11 декабря 07:51
Непобежденный британский супертяжеловес признался в любви Усику
Непобежденный британский супертяжеловес признался в любви Усику
Бокс Профессиональный бокс
14 декабря 17:10
Все новости