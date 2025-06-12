Мераба Двалишвили встретили как героя в Тбилиси после победы над О’Мэлли
Чемпион UFC вернулся домой после триумфа на UFC 316
24 минуты назад
Чемпион UFC в легчайшей весовой категории Мераб Двалишвили после победы в реванше над Шоном О'Мэлли вернулся в родную Грузию.
7 июня на UFC 316 в Ньюарке (США) Двалишвили во второй раз защитил титул, задушив О'Мэлли в третьем раунде.
На данный момент победная серия в UFC составляет 13 боев подряд.
После победы Мераб вернулся в Тбилиси, где его встречали как героя, начиная с терминала аэропорта.
В Тбилиси все увидели толпы фанатов, аплодисменты и национальные флаги.
Двалишвили поблагодарил болельщиков за поддержку, отметив, что чувствует гордость, представляя Грузию на мировой арене.
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