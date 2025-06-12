Олег Гончар

Чемпион UFC в легчайшей весовой категории Мераб Двалишвили после победы в реванше над Шоном О'Мэлли вернулся в родную Грузию.

7 июня на UFC 316 в Ньюарке (США) Двалишвили во второй раз защитил титул, задушив О'Мэлли в третьем раунде.

На данный момент победная серия в UFC составляет 13 боев подряд.

После победы Мераб вернулся в Тбилиси, где его встречали как героя, начиная с терминала аэропорта.

В Тбилиси все увидели толпы фанатов, аплодисменты и национальные флаги.

Двалишвили поблагодарил болельщиков за поддержку, отметив, что чувствует гордость, представляя Грузию на мировой арене.