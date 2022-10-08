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«Наш спорт – самый жестокий, но далеко не самый опасный». Гэтжи сравнил бокс и ММА

Американца устраивает то, чем он занимается
MMA
08 октября 16:01
«Наш спорт – самый жестокий, но далеко не самый опасный». Гэтжи сравнил бокс и ММА
Гэтжи
Экс-претендент на чемпионский титул UFC в легком дивизионе американец Джастин Гэтжи (23-4) порассуждал о различиях бокса и смешанных единоборств. Сообщает Low Kick MMA

Наш спорт – самый жестокий, но далеко не самый опасный. Так что меня вполне устраивает то, чем я занимаюсь.

Бокс – гораздо более опасный спорт, чем тот, которым я занимаюсь.

Ранее Гэтжи рассказал, когда планирует провести следующий бой

Денис Седашов
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Джастин Гэтжи

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