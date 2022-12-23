О’Мэлли: «Сехудо и Гэтжи поехали в чечню к кадырову, который является убийцей и лучшим другом путина»
Не захотевший умереть в Украине сын кадырова дебютирует в MMA
Адам решил заняться делом вместо съемок в комических роликах отца
23 декабря 05:43
кадыров, Гарбрандт и Чимаев
16-летний сын российского боевика рамзана кадырова али кадыров дебютирует в ММА на турнире ACA 150.
Секундировать террористического отпрыска будет боец UFC Хамзат Чимаев (12-0).
Также известно, что юному киноактеру помогал готовиться бывший чемпион UFC Коди Гарбрандт (12-5).
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