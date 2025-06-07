Нганну может вернуться в UFC? Ответил тренер звезды ММА

Эрик Никсик, тренер бывшего чемпиона UFC в тяжелом весе камерунца Фрэнсиса Нганну (17-3), заявил, что его подопечный готов рассмотреть возможность вернуться в UFC.

«Прошло достаточно времени, и я бы хотел увидеть, как они помирятся и снова начнут сотрудничество с UFC.

На 100% [Фрэнсис был бы не против возвращения в UFC]. Думаю, здесь больше речь идет о бизнесе, а не об эго. По крайней мере, с стороны Фрэнсиса.

А что его мотивирует? Это не деньги — это соревнование. А лучшие соперники сейчас в UFC».