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Нганну – о конфликте с UFC: «Они выставили меня плохим парнем»

Все началось еще в 2018 году
MMA
15:24
Нганну – о конфликте с UFC: «Они выставили меня плохим парнем»
Фрэнсис Нганну / Фото: Twitter
Чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну (17-3) рассказал, с какого момента у него начался конфликт с UFC. Слова приводит MMA News.

Вся эта ситуация с UFC началась уже достаточно давно и намного раньше, чем все считают. Просто я молчал, а они постоянно пытались контролировать повестку и манипулировали мнением людей об этом конфликте. Тогда, после боя с Миочичем в 2018 году, они выставили меня плохим парнем, который отказывается драться. Сделали меня в глазах людей тем, кем я не был. Я же просто хотел лучшего для себя, и вы меня должны понять. Думаю, каждый хочет добиться для себя лучшего.


Нганну назвал условия для нового контракт с UFC.
Денис Седашов
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Фрэнсис Нганну

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