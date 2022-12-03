«Это мое решение, нравится оно или нет». Нганну назвал условия для нового контракт с UFC
Нганну – о конфликте с UFC: «Они выставили меня плохим парнем»
Все началось еще в 2018 году
15:24
Фрэнсис Нганну / Фото: TwitterЧемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну (17-3) рассказал, с какого момента у него начался конфликт с UFC. Слова приводит MMA News.
Вся эта ситуация с UFC началась уже достаточно давно и намного раньше, чем все считают. Просто я молчал, а они постоянно пытались контролировать повестку и манипулировали мнением людей об этом конфликте. Тогда, после боя с Миочичем в 2018 году, они выставили меня плохим парнем, который отказывается драться. Сделали меня в глазах людей тем, кем я не был. Я же просто хотел лучшего для себя, и вы меня должны понять. Думаю, каждый хочет добиться для себя лучшего.
Нганну назвал условия для нового контракт с UFC.
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