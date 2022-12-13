Ник Диас: «Если я буду драться, то только за титул»
Ник Диас в 2023 году готов вернуться в октагон и подраться за титул UFC
Американский ветеран назвал желаемого соперника
13 декабря 09:00
Ник Диас / Фото - bleacherreportЭкс-претендент на титул UFC в полусреднем дивизионе Ник Диас (26-10) в интервью mmamania.com заявил, что готов вернуться в октагон.
39-летний ветеран в период с 2012-го по 2022 год провел лишь 4 поединка, в которых трижды проиграл, а еще один бой был признан несостоявшимся, он намерен добиться самых высоких целей. По словам Диаса, он намерен подраться за титул в среднем весе, желательно – с бывшим чемпионом Исраэлем Адесаньей (23-2).
«Вы сможете увидеть, как я возвращаюсь на вершину в 2023 году. Я делаю камбэк. Я буду быстрее, сильнее и лучше, чем когда-либо. Я просто буду совершенной новым собой. Я подерусь с любым, кто на тот момент будет на вершине. Хотелось бы, чтобы это был Исраэль Адесанья, если он вернет свой титул».
Напомним, что последний бой Диас-старший провел в сентябре 2021 года, когда проиграл техническим нокаутом в 3-м раунде Робби Лоулеру.
Ранее Адесанья заявил, что следующим его соперником станет действующий чемпион UFC в этом дивизионе бразилец Алекс Перейра (7-1), даже если он к тому времени лишится пояса.
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