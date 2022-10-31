«Будем драться». Шолинян подтвердил, что следующий бой проведет против Джонни Муньоза
Обнародован файткард турнира UFC Fight Night 214. Украинец Шолинян проведет свой второй бой в лиге
Главным поединком ивента станет противостояние Лемос – Родригес
31 октября 07:59
Людвик Шолинян / Фото - UFC5 ноября в Лас-Вегасе состоится турнир UFC Fight Night 214, где главным событием ивента станет поединок в женском минимальном дивизионе между Амандой Лемос (12-2-1) и Мариной Родригес (16-1-2).
Отметим, что украинский боец легчайшего дивизиона UFC Людвик Шолинян (9-2-1) выйдет в октагон против американца Джонни Муньоза (9-2).
Список участников турнира UFC Fight Night 214:
Основной кард:
Марина Родригес – Аманда Лемос
Нил Магни – Дэниэл Родригес
Чейз Шерман – Джош Парисян
Тагир Уланбеков – Нэйт Манесс
Марк Мэдсен – Грант Доусон
Предварительный кард:
Жаилтон Алмейда – Максим Гришин
Дэррик Миннер – Сайдан Нурданбек
Миранда Мэверик – Шанна Янг
Марио Баутиста – Бенито Лопес
Полиана Виана – Джин Ю Фрей
Джонни Муньос – Людвик Шолинян
Джейк Хэдли – Карлос Канделарио
Рамона Паскуаль – Тамирес Видал
Результаты турнира UFC Fight Night 213.
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