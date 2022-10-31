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Обнародован файткард турнира UFC Fight Night 214. Украинец Шолинян проведет свой второй бой в лиге

Главным поединком ивента станет противостояние Лемос – Родригес
MMA
31 октября 07:59
Обнародован файткард турнира UFC Fight Night 214. Украинец Шолинян проведет свой второй бой в лиге
Людвик Шолинян / Фото - UFC
5 ноября в Лас-Вегасе состоится турнир UFC Fight Night 214, где главным событием ивента станет поединок в женском минимальном дивизионе между Амандой Лемос (12-2-1) и Мариной Родригес (16-1-2).

Отметим, что украинский боец легчайшего дивизиона UFC Людвик Шолинян (9-2-1) выйдет в октагон против американца Джонни Муньоза (9-2).
Список участников турнира UFC Fight Night 214:

Основной кард:

Марина Родригес – Аманда Лемос

Нил Магни – Дэниэл Родригес

Чейз Шерман – Джош Парисян

Тагир Уланбеков – Нэйт Манесс

Марк Мэдсен – Грант Доусон

Предварительный кард:

Жаилтон Алмейда – Максим Гришин

Дэррик Миннер – Сайдан Нурданбек

Миранда Мэверик – Шанна Янг

Марио Баутиста – Бенито Лопес

Полиана Виана – Джин Ю Фрей

Джонни Муньос – Людвик Шолинян

Джейк Хэдли – Карлос Канделарио

Рамона Паскуаль – Тамирес Видал
Результаты турнира UFC Fight Night 213.
Владимир Кириченко
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Людвик Шолинян

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