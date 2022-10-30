Одесский грузин Долидзе выиграл третий подряд бой в UFC

Роман разочаровал своего оппонента отличными навыками в партере

Роман Долидзе

В Лас-Вегасе (США) на турнире UFC Fight Night 213 грузинский средневес из Одессы Роман Долидзе (11-1) победил техническим нокаутом в первом раунде американца Фила Хоуса (12-4).



Вероятно, Хоус плохо подготовился к бою и не знал, что Долидзе был чемпионом мира по грэпплингу, ведь иначе нельзя назвать его решение сразу провести тейкдаун.

На настиле Долидзе был успешнее соперника и бой вернулся в стойку, где Роман смог забить американца серией мощных ударов.

Отметим, что Долидзе выиграл в UFC три боя подряд. Всего в главном мировом промоушене у грузина 5 побед и одно поражение.

Напомним, Долидзе намерен вернуться в полутяжелый вес.



