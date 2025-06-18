Денис Седашов

Американский боец смешанных единоборств Шон О’Мэлли, который ранее владел титулом чемпиона UFC в наилегчайшем весе, подтвердил, что намерен провести еще один бой в 2025 году. Слова приводит Yahoo Sports.

На 100% я снова выйду в октагон в этом году. Вопрос только в том — когда именно. Это зависит от многих факторов, так что посмотрим, как будут разворачиваться события. Шон О'Мэлли

Свой последний поединок О’Мэлли провел 8 июня на турнире UFC 316. Его соперником был действующий чемпион в этой весовой категории — грузинский боец Мераб Двалишвили. Победу в том бою одержал именно Двалишвили.

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