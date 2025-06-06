О'Мэлли оказался тяжелее Двалишвили накануне реванша UFC 316

Денис Седашов

Накануне турнира UFC 316 главные участники титульного поединка в наилегчайшем весе – Шон О’Мэлли и Мераб Двалишвили – успешно прошли официальное взвешивание.

Американец О’Мэлли зафиксировал на весах 61,23 кг, тогда как действующий чемпион из Грузии Мераб Двалишвили показал чуть меньший результат – 60,78 кг. Оба бойца уложились в весовой лимит.

Бой станет реваншем: первая встреча между бойцами состоялась в сентябре 2024 года, и тогда победу одержал грузинский боец.

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