Адесанья готов провести еще один бой с Перейрой даже без титула на кону
Перейра: «Адесанья, прекрати искать оправдания и говорить, что рефери остановил бой слишком рано»
Бразилец также попросил поблагодарить судью за то, что остановил бой
03:39
Алекс Перейра / Фото: TwitterНовый чемпион UFC в среднем весе Алекс Перейра (7-1) в социальной сети обратился к Исраэлю Адесаньи (23-2), которого бразилец победил.
Адесанья, прекрати искать оправдания и говорить, что рефери остановил бой слишком рано. Ты должен поблагодарить его за то, что он спас тебе жизнь.
Когда ты был с опущенной головой и смотрел в пол, мне понадобились бы всего один-два удара перед тем, как мое колено вошло бы тебе в голову. Как я и сказал тебе в клетке после боя, ты был отличным соперником, и я уважаю тебя за это, но принимай ошибки вместе со своей командой, не умаляя моих заслуг. У вас будет еще один шанс! Ты следующий!
Напомним, Перейра уже в третий раз сумел побить Адесанью. До этого бразилец дважды побеждал нигерийца в кикбоксинге.
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