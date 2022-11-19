Пауло Коста планирует завершить карьеру бойца ММА
Поединок между Пауло Костой и Уиттакером на турнире UFC 284 может не состояться
Бразилец назвал причину происходящего
11:00
Пауло Коста / Фото - sportszionЭкс-претендент на чемпионский титул UFC в среднем дивизионе бразилец Пауло Коста (14-2) сообщил, что у него нет контракта на поединок с бывшим обладателем титула в этой же весовой категории австралийцем Робертом Уиттакером (24-6).
Ожидается, что Коста и Уиттакер проведут поединок 11 февраля на RAC Arena в Перте (Австралия) в рамках турнира UFC 284. Об этом бразилец сообщил, опубликовав соответствующий пост в Twitter:
«Эй, ребята, я снова здесь, чтобы сказать очевидное. У меня нет контракта на бой в Перте. Многие фанаты хотят увидеть наш бой, но это не по-настоящему. В любом случае скоро увидимся, в ММА или боксе».
Напомним, ранее Коста намекнул, что может покинуть UFC и перебраться в профессиональный бокс.
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