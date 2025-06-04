«Пол — лузер». Стрикленд заявил о желании драться с Джейком Полом
Бывший чемпион UFC хочет заработать много денег
1 день назад
Экс-чемпион UFC в средней весовой категории Шон Стрикленд (29–7) выразил готовность провести бой с популярным блогером и боксером Джейком Полом. Слова приводит Bloody Elbow.
Мне просто нужно выйти и побить Джейка Пола. За один бой с ним я бы заработал больше, чем за всю карьеру в UFC. Это же полный абсурд, правда?
Согласился бы я на этот бой? Конечно! Сто процентов. Пол — лузер.
28 июня Джейк Пол встретится в ринге с Хулио Сезаром Чавесом-младшим.
Поделиться