«Пол — лузер». Стрикленд заявил о желании драться с Джейком Полом

Экс-чемпион UFC в средней весовой категории Шон Стрикленд (29–7) выразил готовность провести бой с популярным блогером и боксером Джейком Полом. Слова приводит Bloody Elbow.

Мне просто нужно выйти и побить Джейка Пола. За один бой с ним я бы заработал больше, чем за всю карьеру в UFC. Это же полный абсурд, правда?

Согласился бы я на этот бой? Конечно! Сто процентов. Пол — лузер.