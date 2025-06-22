Олег Гончар

В Баку (Азербайджан) состоялся дебютный турнир UFC on ABC 8, главным событием которого стал бой в полутяжелом весе (до 93 кг) между экс-чемпионом UFC Джамалом Хиллом (12-4) и экс-претендентом Халилом Раунтри (14-6).

Оба бойца — статные левши, и бой должен был быть равным, но Раунтри доминировал с первого раунда, действовал активнее, используя лоукики и мидкики, которые ослабили правую ногу Хилла.

В третьем раунде Раунтри дважды отправлял Хилла в нокдаун. Хилл пытался навязать агрессивный обмен ударами, но Халил избегал бойни, придерживаясь тактики.

Зрители в Баку выражали недовольство из-за действий бойцов, которые устроили «шахматную партию» вместо ожидаемого яркого боя.

Раунтри одержал убедительную победу единогласным решением судей 49-46, 50-45, 50-45.

Напомним, чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс завершил карьеру.