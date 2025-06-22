Раунтрі победил Хилла на UFC on ABC 8 в Баку
Раунтрі победил Хилла на турнире UFC в Баку
36 минут назад
В Баку (Азербайджан) состоялся дебютный турнир UFC on ABC 8, главным событием которого стал бой в полутяжелом весе (до 93 кг) между экс-чемпионом UFC Джамалом Хиллом (12-4) и экс-претендентом Халилом Раунтри (14-6).
Оба бойца — статные левши, и бой должен был быть равным, но Раунтри доминировал с первого раунда, действовал активнее, используя лоукики и мидкики, которые ослабили правую ногу Хилла.
В третьем раунде Раунтри дважды отправлял Хилла в нокдаун. Хилл пытался навязать агрессивный обмен ударами, но Халил избегал бойни, придерживаясь тактики.
Зрители в Баку выражали недовольство из-за действий бойцов, которые устроили «шахматную партию» вместо ожидаемого яркого боя.
Раунтри одержал убедительную победу единогласным решением судей 49-46, 50-45, 50-45.
Напомним, чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс завершил карьеру.
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