Результаты UFC on ESPN 69: Победы Усмана, Намаюнас, поражение Гарбрандта
Эксчемпионы UFC Камару Усман и Роуз Намаюнас выиграли свои бои единогласным решением судей
6 минут назад
В ночь на 15 июня в Атланте (США) на арене State Farm состоялся турнир UFC on ESPN 69. Главным событием вечера стал бой бывшего чемпиона в полусреднем весе Камару Усмана против Хоакина Бакли.
В ко-мейн ивенте экс-чемпионка в минимальном весе Роуз Намаюнас встретилась с Мирандой Маверик в рамках наилегчайшего дивизиона.
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