Олег Гончар

В ночь на 15 июня в Атланте (США) на арене State Farm состоялся турнир UFC on ESPN 69. Главным событием вечера стал бой бывшего чемпиона в полусреднем весе Камару Усмана против Хоакина Бакли.

В ко-мейн ивенте экс-чемпионка в минимальном весе Роуз Намаюнас встретилась с Мирандой Маверик в рамках наилегчайшего дивизиона.