Олег Гончар

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо в эфире подкаста Pound 4 Pound with Kamaru & Henry прокомментировал победу грузина Мераба Двалишвили над американцем Шоном О’Мэлли в реванше на UFC 316.

Сехудо отметил, что не удивлен результатом, так как высокая активность Двалишвили делает его опасным соперником. Он вспомнил бой с Умаром Нурмагомедовым, где грузин показал своё мастерство.

По словам эксперта, уникальность движений Двалишвили, когда он отступает на два метра от ударов, создают проблемы для технических бойцов. Поэтому Генри считает, что Мераб победил О’Мэлли не точностью, а изнурительностью, сумев его "перебить" активностью.

Напомним, ранее Двалишвили поднялся на вторую позицию в рейтинге P4P.