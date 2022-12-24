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Сехудо: «Уиттакер мог бы добиться потрясающих успехов в полутяжелом дивизионе»

Генри не сомневается в Роберте
MMA
11:29
Сехудо: «Уиттакер мог бы добиться потрясающих успехов в полутяжелом дивизионе»
Генри Сехудо / Фото: СNN
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо (16-2) высказался о перспективах Роберта Уиттакера (25-6) в полутяжелом весе. Цитирует Сехудо MMAJunkie.

Нужно организовать бой Уиттакеру в полутяжелом весе. Думаю, Роберт мог бы добиться потрясающих успехов в этом дивизионе. Вполне мог бы представить, как он становится чемпионом. На месте Уиттакера я бы вызвал самого большого и сильного бойца в полутяжелом весе. Бросаешь ему вызов, побеждаешь, а затем просишь титульный бой в этом дивизионе. Почему бы и нет?


Уиттакер обвинил Косту в срыве их поединка на турнире UFC 284.
Денис Седашов
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Генри Сехудо

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