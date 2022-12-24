О’Мэлли: «Сехудо и Гэтжи поехали в чечню к кадырову, который является убийцей и лучшим другом путина»
Сехудо: «Уиттакер мог бы добиться потрясающих успехов в полутяжелом дивизионе»
Генри не сомневается в Роберте
11:29
Генри Сехудо / Фото: СNNБывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо (16-2) высказался о перспективах Роберта Уиттакера (25-6) в полутяжелом весе. Цитирует Сехудо MMAJunkie.
Нужно организовать бой Уиттакеру в полутяжелом весе. Думаю, Роберт мог бы добиться потрясающих успехов в этом дивизионе. Вполне мог бы представить, как он становится чемпионом. На месте Уиттакера я бы вызвал самого большого и сильного бойца в полутяжелом весе. Бросаешь ему вызов, побеждаешь, а затем просишь титульный бой в этом дивизионе. Почему бы и нет?
Уиттакер обвинил Косту в срыве их поединка на турнире UFC 284.
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