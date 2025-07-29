Олег Гончар

Четвертый номер рейтинга UFC в легчайшем весе американец Кори Сэндхаген выразил уверенность в победе над действующим чемпионом UFC Мерабом Двалишвили.

Бой Сэндхагена и Двалишвили станет со-главным событием турнира UFC 320, который состоится 5 октября в Лас-Вегасе, США.

Сэндхаген отвергает мнение, что грузин является непобедимой кардиомашиной. В комментарии MMA Fighting он заявил, что верит в свою способность одолеть Двалишвили и завоевать чемпионский пояс.

32-летний американец подчеркнул, что полностью уверен в своих силах и готов выйти в октагон, чтобы забрать титул.

35-летний Двалишвили, который удерживает пояс с сентября 2024 года после победы над Шоном О’Мэлли, имеет серию из 11 побед и считается одним из самых выносливых бойцов дивизиона.