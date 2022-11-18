Обнародован файткард турнира UFC Fight Night 215: Льюис – Спивак
Спивак – о бое с Льюисом: «Самое главное для меня – получить титульный шанс»
Экс-чемпион WWFC вернется в октагон на турнире UFC Fight Night 215
18 ноября 07:41
Сергей Спивак / Фото - UFCМолдавский боец тяжелого дивизиона UFC и экс-чемпион WWFC Сергей Спивак (15-3) прокомментировал предстоящий поединок против звездного американского нокаутера Деррика Льюиса (26-9).
Цитирует Спивака MMA Fighting.
«Деррик – это очень сильный боец, который дважды дрался за титул. Кроме этого, он очень развит физически, и я готов к этому. Я скажу еще раз, мне наплевать кто выходит против меня в клетку, я готов побеждать любого, чтобы двигаться к своей мечте».
«Я не занимаюсь составлением рейтингов, поэтому дерусь с теми, кого мне ставит организация. Самое главное для меня – получить титульный шанс. Это самое главное. Моя главная цель – стать чемпионом, покорить тяжелый дивизион».
Напомним, что Спивак и Льюис проведут поединок на турнире UFC Fight Night 215, который состоится 19 ноября в Лас-Вегасе.
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