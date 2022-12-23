Стали известны топ-5 лучших поединков 2022 года в UFC по версии Sports Illustrated

На вершине – сумасшедшее противостояние в полутяжелом дивизионе

Тейшейра – Прохазка / Фото - mmafighting

Авторитетное американское изданиеобнародовало пятерку лучших поединков 2022 года, которые состоялись под эгидой UFC.Самым зрелищным боем уходящего года была признана титульная схватка междуна июньском турнире UFC 275. Напомним, Тейшейра забирал победу на записках судей, но на последней минуте финального раунда Прохазка провел удушающий прием, благодаря чему стал новым чемпионом UFC в полутяжелом дивизионе.5. Мэтт Шнелл против Су Мудаэржи (UFC на ABC: 16 июля, Нью-Йорк, США);4. Сирил Гане против Тая Туивасы (UFC Fight Night: 3 сентября, Париж, Франция);3. Хамзат Чимаев против Гилберта Бернса (UFC 273: 9 апреля, Джексонвилл, США);2. Майкл Чендлер против Дастина Порье (UFC 281: 12 ноября, Нью-Йорк, США);Ранее стало известно, что экс-претендент на титул UFC в среднем дивизионе американецв поединке с австралийцемна турнире UFC 284.