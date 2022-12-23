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Стали известны топ-5 лучших поединков 2022 года в UFC по версии Sports Illustrated

На вершине – сумасшедшее противостояние в полутяжелом дивизионе
MMA
23 декабря 21:00
Стали известны топ-5 лучших поединков 2022 года в UFC по версии Sports Illustrated
Тейшейра – Прохазка / Фото - mmafighting
Авторитетное американское издание Sports Illustrated обнародовало пятерку лучших поединков 2022 года, которые состоялись под эгидой UFC.

Самым зрелищным боем уходящего года была признана титульная схватка между Гловером Тейшейрой и Иржи Прохазкой на июньском турнире UFC 275. Напомним, Тейшейра забирал победу на записках судей, но на последней минуте финального раунда Прохазка провел удушающий прием, благодаря чему стал новым чемпионом UFC в полутяжелом дивизионе.
Топ-5 боев года в UFC по версии Sports Illustrated:

5. Мэтт Шнелл против Су Мудаэржи (UFC на ABC: 16 июля, Нью-Йорк, США);

4. Сирил Гане против Тая Туивасы (UFC Fight Night: 3 сентября, Париж, Франция);

3. Хамзат Чимаев против Гилберта Бернса (UFC 273: 9 апреля, Джексонвилл, США);

2. Майкл Чендлер против Дастина Порье (UFC 281: 12 ноября, Нью-Йорк, США);

1. Гловер Тейшейра против Иржи Прохазки (UFC 275: 12 июня, Калланг, Сингапур).

Ранее стало известно, что экс-претендент на титул UFC в среднем дивизионе американец Джаред Каннонир готов заменить бразильца Пауло Косту в поединке с австралийцем Робертом Уиттакером на турнире UFC 284.



Владимир Кириченко
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Гловер Тейшейра Иржи Прохазка

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