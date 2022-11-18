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Стерлинг отказался от мегафайта с Сехудо

Чемпион UFC назвал причину такого решения
MMA
18 ноября 10:44
Стерлинг отказался от мегафайта с Сехудо
Алджамейн Стерлинг / Фото - sportingnews
Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг (22-3) назвал причину, почему он не заинтересован в поединке против экс-обладателя титулов в двух дивизионах Генри Сехудо (16-2).

Цитирует Стерлинга MMA Fighting.

«Похоже, никто не говорил тебе уходить на пенсию, братан. Мы все знали, что ты вернешься. Мол, в какие дурацкие игры ты играешь? Дивизион прошел мимо тебя, и то, что ты сделал три года назад, не совсем соответствует тому, что все делают сейчас. Эта игра, я думаю, прошла мимо него».


«Он умный чувак, он стареет, но этот бой меня не трогает. Если я побью Сехудо, все скажут, что я побил парня, встающего с дивана. «О, он отсутствовал три года». Всегда будет какая-то история, которую люди будут выдумывать и пытаться дискредитировать вас. Итак, почему бы не сразиться с кем-то, кто действительно активно участвовал в боях?».


Ранее сообщалось, что в UFC планируют организовать бой Стерлинг – Сехудо.
Владимир Кириченко
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Теги

Алджамейн Стерлинг Генри Сехудо

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