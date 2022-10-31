Диллашоу: «Не считал и не считаю Стерлинга лучшим в легчайшем весе»
Стерлинг: «Поединок с О’Мэлли будет более грандиозным, чем с Сехудо»
Чемпион UFC намерен вернуться в октагон во второй половине 2023 года
31 октября 09:41
Алджамейн Стерлинг / Фото - mmafightingЧемпион UFC в легчайшем дивизионе Алджамейн Стерлинг (22-3) в интервью MMA Junkie рассказал о своих планах на следующую защиту титула.
«Я не буду драться до середины следующего года. Поэтому я не знаю, о чем кто-то говорит. Так что удачи с этим. Я заработал свой отпуск».
Позвольте мне спросить вас, вы рады видеть бой Стерлинг против Сехудо? Вы больше всего взволнованы этим боем за титул в 135 фунтах? Это самый большой поединок для вас как фаната этого вида спорта?
«Я хочу самый большой бой, потому что я получаю проценты с оплаты за просмотр. Так что я хочу самый большой бой, и если это будет Сехудо, я с радостью соглашусь. Но я не думаю, что это он. Я действительно не знаю. Я даже чувствую, что люди были бы более взволнованы, увидев, как я сражаюсь с «Чито» Верой вместо Сехудо. Кажется, что в целом Шон просто более популярен, чем Сехудо. Он не дрался почти три года. Я указываю только на минусы. С точки зрения финансов, я хочу самый большой бой, который, фанаты хотят увидеть больше всего. Я чувствую, что это бой с Шоном О’Мэлли, но опять же, если я ошибаюсь, я ошибаюсь».
Напомним, в UFC планируют организовать бой между Стерлингом и экс-чемпионом в двух дивизионах Генри Сехудо (16-2).
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