Олег Гончар

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Тони Фергюсон (25-10 в ММА) готовится к дебюту в профессиональном боксе.

30 августа на турнире Misfits Boxing 22 в Манчестере Фергюсон встретится с блогером и боксёром Salt Papi, который имеет рекорд 6-3 в выставочных поединках.

41-летний американский боец в последний раз выступал в октагоне в декабре 2024 года, проиграв Пэдди Пимблетту.

Переход в бокс стал новым вызовом для Фергюсона, который имеет опыт в борьбе, боксе и джиу-джитсу.

Его соперник, Salt Papi, настоящее имя которого Натан Овусу, ранее участвовал в выставочных боях, демонстрируя скорость и нокаутирующую силу.

Главным поединком вечера станет бой между экс-бойцами UFC Дарреном Тиллом и Люком Рокхолдом.

Тони в начале года покинул UFC и начал искать новую организацию.

Фергюсон ранее заявлял, что не планирует завершать карьеру после серии поражений.