28-летний экс-чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия заявил о желании провести бой с 30-летним англичанином Пэдди Пимблеттом, который выступает в легкой категории.

В комментарии для Bloody Elbow Топурия вспомнил давний конфликт с соперником и не подбирал слов:

Он — лицемер. Помню, как-то на пресс-конференции он сказал: “Я выступаю в основном карде, а ты — в прелимах”. И вот я уже завоевал два пояса — а где Пэдди? Кто вообще такой Пимблетт и почему он заслуживает на титульный шанс?

Если бы я мог выбрать соперника, то это был бы он. Я ненавижу Пэдди. Он настоящая заноза. С удовольствием подарил бы фанатам этот бой. В UFC давно не было боев, где оба действительно хотят драться. Мы устроим шоу.