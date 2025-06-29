Топурия уничтожил Оливейру в начале боя
Испанец одержал победу в первом раунде и бросил вызов лидерам дивизиона
около 1 часа назад
Илия Топурия победил Оливейру. Фото: Stephen R. Sylvanie, Stephen R. Sylvanie-Imagn Images
В Лас-Вегасе (США) на турнире UFC 317 экс-чемпион полулегкого дивизиона Илия Топурия (17-0) нокаутировал экс-чемпиона легкого веса Чарльза Оливейру (35-11).
Главным призом боя был вакантный титул легкого дивизиона.
Бой начался с тейкдауна от Оливейры. На настиле бразилец не смог провести удушающий прием, а затем провалилась попытка на болевой на ногу соперника.
Когда бойцы вернулись в стойке, Илья пробил справа навстречу — нокаут.
После боя Топурия бросил вызов топовым легковесам и потолкался с Педди Пимблетом.