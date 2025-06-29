Олег Гончар

В Лас-Вегасе (США) на турнире UFC 317 экс-чемпион полулегкого дивизиона Илия Топурия (17-0) нокаутировал экс-чемпиона легкого веса Чарльза Оливейру (35-11).

Главным призом боя был вакантный титул легкого дивизиона.

Бой начался с тейкдауна от Оливейры. На настиле бразилец не смог провести удушающий прием, а затем провалилась попытка на болевой на ногу соперника.

Когда бойцы вернулись в стойке, Илья пробил справа навстречу — нокаут.

THIS SLOW MO ILIA TOPURIA KO OF CHARLES OLIVEIRA IS WILD AF 🤯

pic.twitter.com/0XzgB2ROTP — fan (@NoodleHairCR7) June 29, 2025

После боя Топурия бросил вызов топовым легковесам и потолкался с Педди Пимблетом.