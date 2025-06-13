Тренер бывшего чемпиона UFC в тяжелом весе, а ныне бойца PFL Фрэнсиса Нганну — Эрик Никсик — прокомментировал свои недавние слова о возможном возвращении камерунца в UFC. По его словам, он выражал собственное мнение как болельщик, а не как представитель или наставник «Хищника». Слова приводит MMA Mania.

Я — большой фанат ММА, особенно тяжёлого веса. И, как и многие, мечтаю увидеть Франсиса снова в октагоне. Но я не знаю точной ситуации с его контрактом с PFL. Вполне возможно, что он вообще не имеет права вести переговоры с другими организациями.

Я никогда не говорил от имени Нганну — лишь как фанат, даже не как его тренер. Если поступит интересное предложение, думаю, Франсис его рассмотрит, но решение остаётся за ним.