Волкановски призвал Джонса определиться с будущим
Алекс обратился к бойцу с жестким призывом
32 минуты назад
Действующий чемпион UFC в полулёгком весе Алекс Волкановски призвал легендарного тяжеловеса Джона Джонса определиться с будущим в смешанных единоборствах. Слова приводит BJ Penn.
Если ты чемпион, ты должен защищать титул. Это твоя ответственность. Нельзя просто оставаться в стороне и ничего не делать. Нужно быть активным и выходить в октагон против любого.
Австралиец подчеркнул, что не имеет целью умалить заслуги Джонса, но считает, что затягивание с возвращением лишь вредит дивизиону.
Я не хочу бросать тень на Джонса — все говорят, что он сделал что-то невероятное. Но нет, не совсем так. Не сдерживай развитие тяжелого веса. Если не собираешься драться — лучше уйди в отставку. Так будет честно.
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