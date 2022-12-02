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Восходящая звезда UFC хочет избить одного из лидеров сборной Португалии по футболу
Этот игрок также защищает цвета «Манчестер Сити»
02 декабря 12:00
Пэдди Пимблетт / Фото - es.agfight.comОдин из главных проспектов UFC Пэдди Пимблетт (19-3) обычно свои поединки проводит против коллег по цеху. Однако, есть один футболист, с которым бы Пэдди с удовольствием разделил октагон. Речь идет об игроке «Манчестер Сити» португальском хавбеке Бернарду Силве.
Цитирует Пимблетта mmanews.com.
«Я не знаю никого, кому бы нравился Бернарду Силва, парень. Он невероятный футболист. Он по-настоящему крутой. Но он ужасный негодяй. Он кусок дерьма...».
Напомним, свой следующий поединок Пимблетт проведет 10 декабря. В рамках турнира UFC 282 он выйдет на бой с Джаредом Гордоном.
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