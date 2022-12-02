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Восходящая звезда UFC хочет избить одного из лидеров сборной Португалии по футболу

Этот игрок также защищает цвета «Манчестер Сити»
MMA
02 декабря 12:00
Восходящая звезда UFC хочет избить одного из лидеров сборной Португалии по футболу
Пэдди Пимблетт / Фото - es.agfight.com
Один из главных проспектов UFC Пэдди Пимблетт (19-3) обычно свои поединки проводит против коллег по цеху. Однако, есть один футболист, с которым бы Пэдди с удовольствием разделил октагон. Речь идет об игроке «Манчестер Сити» португальском хавбеке Бернарду Силве.

Цитирует Пимблетта mmanews.com.

«Я не знаю никого, кому бы нравился Бернарду Силва, парень. Он невероятный футболист. Он по-настоящему крутой. Но он ужасный негодяй. Он кусок дерьма...».


Напомним, свой следующий поединок Пимблетт проведет 10 декабря. В рамках турнира UFC 282 он выйдет на бой с Джаредом Гордоном.

Владимир Кириченко
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Пэдди Пимблетт Бернарду Силва

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