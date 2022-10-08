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Восходящая звезда UFC Пимблетт выступит на турнире UFC 282

Имя соперника британца пока неизвестно
MMA
08 октября 17:22
Восходящая звезда UFC Пимблетт выступит на турнире UFC 282
Пэдди Пимблетт / Фото - mmafighting
Восходящая звезда UFC, британский легковес Пэдди Пимблетт (19-3) на своем YouTube-канале заявил, что следующий поединок проведет в ночь на 11 декабря на турнире UFC 282.

«Я буду драться 10 декабря на турнире UFC 282. Только я не знаю, кто будет соперником. Посмотрим, кто осмелится. Все обо мне говорят, все упоминают мое имя, но когда перед ними оказывается контракт на бой, они резко меняют свое поведение, понимаете, о чем я?».


Свой последний поединок Пимблетт провел на турнире UFC Fight Night 208, где победил удушающим приемом во втором раунде Джордана Ливитта.
Владимир Кириченко
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Пэдди Пимблетт

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