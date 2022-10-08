Восходящая звезда UFC Пимблетт выступит на турнире UFC 282
Восходящая звезда UFC Рахмонов свой следующий поединок проведет в начале 2023 года
Его соперником станет боец из топ-10
08 октября 21:59
Шавкат Рахмонов / Фото - UFC27-летний казахстанский проспект полусреднего дивизиона UFC Шавкат Рахмонов (16-0) выступит на турнире промоушена, который состоится 15 января. Об этом в Twitter сообщает журналист ESPN Бретт Окамото.
Соперником Рахмонова станет 32-летний американец Джефф Нил (15-4).
«Согласно источникам, бой между Джеффом Нилом и Шавкатом Рахмоновым устно согласован на 15 января. Трехраундовый поединок между шестым и десятым номером рейтинга полусреднего веса».
Рахмонов в июне на UFC on ESPN 38 одержал крупнейшую победу за время выступления в промоушене, победив удушающим приемом во 2-м раунде американца Нила Магни.
Что касается Нила, то он на UFC on ESPN 40 в августе нокаутировал в 3-м раунде бразильца Висенте Луке.
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