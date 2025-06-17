Олег Гончар

Атлетическая комиссия штата Джорджия опубликовала зарплатную ведомость бойцов турнира UFC on ESPN 69, который состоялся в Атланте ночью 15 июня 2025 года. Согласно данным, опубликованным MMA Junkie, половина участников карда (13 из 26 бойцов) получили шестизначные выплаты.

Самую высокую зарплату получила Роуз Намаюнас, которая заработала $500 тыс. ($250 тыс. за бой + $250 тыс. за победу) за единогласное решение против Миранды Маверик, которая получила $150 тыс.. В главном бою вечера Камар Усман заработал $300 тыс. (без бонуса за победу) за победу над Хоакином Бакли, который получил $150 тыс..

Эдмен Шахбазян заработал $186 тыс. ($93 тыс. + $93 тыс. за победу) в бою против Андре Петроски ($100 тыс.). Раони Барселос получил $102 тыс. ($51 тыс. + $51 тыс. за победу) за победу над Коди Гарбрандтом, который заработал $275 тысяч. Алонзо Менифилд получил $250 тыс. ($125 тыс. + $125 тыс. за победу), тогда как его соперник Умар Си – $26 тыс.

Эти суммы не включают дополнительные бонусы или спонсорские выплаты, которые могут значительно увеличить общий доход бойцов.