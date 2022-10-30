Стали известны гонорары Джейка Пола и Андерсона Силвы
Жорж Сен-Пьер назвал следующего соперника для Джейка Пола
Экс-боец UFC посоветовал блогеру встретиться с Нэйтом Диасом
30 октября 20:28
Пол и Силва / Фото: https://news.yahooЛегендарный экс-чемпион UFC в двух дивизионах Жорж Сен-Пьер считает, что следующим соперником американского блогера Джейка Пола (6-0, 4 КО) должен стать боец UFC Нэйт Диас (21-13). Сообщает MMA FIGHTING.
Думаю, теперь ему следует подраться с Нэйтом Диасом, сейчас идеальный момент. Между ними есть конфликт, они оба свободны и хотят подраться друг с другом. Очень интересно посмотреть, что будет дальше.
Ранее мы сообщали, что Диас дал пощечину члену команды Джейка Пола.
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