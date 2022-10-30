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Жорж Сен-Пьер назвал следующего соперника для Джейка Пола

Экс-боец UFC посоветовал блогеру встретиться с Нэйтом Диасом
MMA
30 октября 20:28
Жорж Сен-Пьер назвал следующего соперника для Джейка Пола
Пол и Силва / Фото: https://news.yahoo
Легендарный экс-чемпион UFC в двух дивизионах Жорж Сен-Пьер считает, что следующим соперником американского блогера Джейка Пола (6-0, 4 КО) должен стать боец UFC Нэйт Диас (21-13). Сообщает MMA FIGHTING

Думаю, теперь ему следует подраться с Нэйтом Диасом, сейчас идеальный момент. Между ними есть конфликт, они оба свободны и хотят подраться друг с другом. Очень интересно посмотреть, что будет дальше.


Ранее мы сообщали, что Диас дал пощечину члену команды Джейка Пола.
Денис Седашов
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Теги

Джейк Пол Андерсон Силва

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