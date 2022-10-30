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Жорж Сен-Пьер рассказал, при каком условии готов провести бой

Главное – безопасность здоровью
MMA
30 октября 16:20
Жорж Сен-Пьер рассказал, при каком условии готов провести бой
Жорж Сен-Пьер / Фото: bloodyelbow
Легендарный экс-чемпион UFC в двух дивизионах Жорж Сен-Пьер сообщил, при каких условиях он сможет провести бой. Цитирует Morning Kombat.

Никогда не говори «никогда». Однако мои лучшие годы позади. Я смирился с этим... я мог бы принять участие в каком-нибудь спортивном соревновании. Возможно, в боксе или турнире по грэпплингу. Если это будет хорошо организовано и пойдет на пользу делу, то почему бы и нет?

Я рад, что я свободен. Я могу делать все, что захочу... мне просто нравится быть здесь [выступать промоутером боя Пол — Сильва], и я здоров, а это самое главное. Кроме того, я состоятелен, мне не нужно драться. Но я могу выступить, если риск моему здоровью будет минимален. Я не буду участвовать в чем-то сумасшедшем, потому что мои лучшие годы позади.

Напомним, что Сен-Пьер завершил карьеру в 2017 году после того, как на UFC 217 он победил Майкла Биспинга.

Ранее мы сообщали, что Роман Долидзе выиграл третий бой кряду

Денис Седашов
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Жорж Сен-Пьер

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