Ковальчук принёс Украине золото чемпионата Европы
Украинец стал лучшим в одиночных соревнованиях по современному пятиборью
около 11 часов назад
Фото: World Pentathlo
Юрий Ковальчук стал чемпионом Европы по современному пятиборью.
Украинец на соревнованиях набрал 1588 очков, опередив ближайшего преследователя на 6 зачетных пунктов. Еще один представитель Украины Данило Сич финишировал с пятым результатом.
Чемпионат Европы по современному пятиборью. Мужчины. Одиночные соревнования
1. Юрий Ковальчук (Украина) – 1588 очков
2. Колесар Михали (Венгрия) – 1582
3. Жан-Батист Мурсия (Франция) – 1577
...
5. Данило Сич (Украина) – 1566
Напомним, что Михаил Кохан завоевал золото Универсиады.
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