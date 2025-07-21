Денис Седашов

Испанский мотогонщик Пау Альсина трагически погиб во время тренировки на трассе в Арагоне, сообщает Diario Sport. Инцидент произошел в субботу: спортсмен вылетел с мотоцикла и с сильным ударом упал на асфальт.

Альсину срочно доставили в больницу, где ему провели операцию. Однако травмы оказались несовместимыми с жизнью — спасти молодого гонщика не удалось. Сейчас продолжается процедура транспортировки тела спортсмена в Каталонию.

Пау Альсина считался одним из самых перспективных мотогонщиков Каталонии. Его смерть стала тяжелым ударом для всего испанского мотоспорта.

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