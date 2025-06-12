МОК призвал спортивные федерации работать над допуском россиян под нейтральным флагом

Владимир Кириченко

Спортивный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кит Макконнелл обратился к организациям по вопросу работы над допуском российских и белорусских атлетов под нейтральным флагом. Об этом он сообщил на генеральной ассамблее Ассоциации летних олимпийских международных федераций (ASOIF) в Лозанне (Швейцария).

Макконнелла цитирует пресс-служба МОК.

«Спасибо всем тем международным федерациям, которые позволили нейтральным спортсменам с российскими и белорусскими паспортами снова участвовать в соревнованиях. Наша позиция в МОК ясна и неизменна с начала военных действий – атлетов нельзя наказывать за действия их правительств. Мы должны работать вместе над тем, чтобы эти атлеты, пусть и в нейтральном статусе, могли соревноваться со своими коллегами из других стран. Мы открыты для любых федераций для диалога о поддержке и развитии процесса допуска этих атлетов и других нюансов».

В марте 2022 года МОК призвал отстранить российских спортсменов от международных турниров из-за войны в Украине. В 2023 году МОК рекомендовал допускать россиян к соревнованиям в качестве нейтральных атлетов. При этом многие международные федерации до сих пор не сняли введенные санкции.

Накануне в Киеве пострадал стадион Спартак из-за массированной атаки россиян.