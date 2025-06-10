Прибыль от Олимпиады в Париже превысила ожидаемый показатель втрое.
Фантастические цифры
около 3 часов назад
Оргкомитет Олимпиады-2024 в Париже сообщил, что прибыль, полученная от проведения Игр, составит как минимум €76 млн, что в три раза больше показателя, объявленного в декабре прошлого года, €26,8 млн.
Цитирует исполнительного директора по административным и финансовым вопросам Оргкомитета Игр-2024 Фабриса Лакруа RMC Sport.
«Это увеличение объясняется закрытием всех крупных контрактов».
Средства будут управляться Благотворительным фондом Игр в Париже и распределятся по трем позициям. Первой будет празднование дня Парижских игр в течение 3-х лет подряд (подлежит голосованию в Парижском совете). Излишки также будут направлены на такие мероприятия, как обучение плаванию, Паралимпийский день или организация встреч на стадионах, а также выплаты премиальным некоторым спортсменам.
Напомним, суд в Париже наказал виновных в кибербуллинге режиссера Олимпиады-2024.