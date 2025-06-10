Прибыль от Олимпиады в Париже превысила ожидаемый показатель втрое.

Владимир Кириченко

Оргкомитет Олимпиады-2024 в Париже сообщил, что прибыль, полученная от проведения Игр, составит как минимум €76 млн, что в три раза больше показателя, объявленного в декабре прошлого года, €26,8 млн.

Цитирует исполнительного директора по административным и финансовым вопросам Оргкомитета Игр-2024 Фабриса Лакруа RMC Sport.

«Это увеличение объясняется закрытием всех крупных контрактов».

Средства будут управляться Благотворительным фондом Игр в Париже и распределятся по трем позициям. Первой будет празднование дня Парижских игр в течение 3-х лет подряд (подлежит голосованию в Парижском совете). Излишки также будут направлены на такие мероприятия, как обучение плаванию, Паралимпийский день или организация встреч на стадионах, а также выплаты премиальным некоторым спортсменам.

Напомним, суд в Париже наказал виновных в кибербуллинге режиссера Олимпиады-2024.