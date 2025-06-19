Спортсмены из России не допущены к отбору на Олимпийские игры-2026
FIL продолжила отстранение атлетов от международных турниров
9 минут назад
россия / Фото - Facebook
Международная федерация санного спорта (FIL) приняла решение продолжить отстранение российских спортсменов от международных турниров под эгидой организации. Об этом сообщает пресс-служба FIL.
Там подчеркнули, что конгресс решил не допускать россиян к отбору на зимнюю Олимпиаду-2026.
Вопрос обсуждался вчера, 18 июня, и вызвал оживленную дискуссию между участниками конгресса.
Отметим, что российские саночники не участвуют в международных турнирах с 2022 года.
Напомним, МОК призвал спортивные федерации работать над допуском россиян под нейтральным флагом.
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