Владимир Кириченко

Стадион Спартак в Киеве пострадал в результате массированного ракетного комбинированного удара по территории Украины. Об этом сообщила директор Департамента молодежи и спорта города Киева Юлия Хан.

В ночь на 10 июня россия нанесла массированный удар по Киеву, в городе прозвучала серия взрывов. Разрушения зафиксированы в нескольких районах.

Ранее сообщалось, что дом известной украинской легкоатлетки пострадал в результате российской атаки.