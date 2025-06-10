В Киеве пострадал стадион Спартак из-за массированной атаки россиян
Террористы уничтожают все
33 минуты назад
Стадион Спартак / Фото - Facebook
Стадион Спартак в Киеве пострадал в результате массированного ракетного комбинированного удара по территории Украины. Об этом сообщила директор Департамента молодежи и спорта города Киева Юлия Хан.
В ночь на 10 июня россия нанесла массированный удар по Киеву, в городе прозвучала серия взрывов. Разрушения зафиксированы в нескольких районах.
Ранее сообщалось, что дом известной украинской легкоатлетки пострадал в результате российской атаки.
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