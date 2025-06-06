40+ экспертов, 500+ участников и бесконечное количество инсайтов: как прошел MRKTNG MRTHN 2025

На одной сцене собрались более 40 экспертов — представителей ведущих брендов и агентств, чтобы говорить о главном: как удерживать внимание потребителя в условиях информационной перегрузки, как извлекать настоящие инсайты из контекста и превращать их в работающие стратегии, и как не затеряться на маркетинговом поле.

Более 500 участников MRKTNG MRTHN и представителей маркетингового сообщества собрались в инновационном пространстве UNIT.City. Мероприятие вели харизматичные ведущие: Ирина Прокофьева — лицо 1+1 Марафон и специальный корреспондент «ТСН. Неделя», и Владимир Рабчун — ведущий телеканалов 1+1 Media.

Марафон начал Игорь Воловый, CEO & Co-founder агентства интернет маркетинга Elit-Web, который представил результаты исследования потребностей онлайн-покупателей.

О создании сервиса виртуальной примерки макияжа и цвета волос и бизнес-результатах рассказала Анна Гладиравская, руководитель направления digital-продуктов сети магазинов EVA и EVA.UA. Спикер отметила, что сервис стал дополнением, а не заменой физической консультации, а также помог снизить нагрузку на консультантов.

«Город — это не просто коллекция щитов, а среда, в которой формируется впечатление о бренде», — отметил Виктор Иванченко, руководитель Strategy & R&D холдинга Megapolis +, во время своего выступления. Вместе с Александрой Байдиковой, руководительницей креативного агентства холдинга Megapolis +, они рассказали о кейсах, когда наружная реклама становилась частью городского пространства.

О смелых инвестициях в культуру во время войны рассказал Сергей Грабчак, маркетинг-директор Ощадбанка. Он поделился кейсами неожиданных коллабораций банка с украинскими брендами: модной легендой Litkovska, студией культуры и дизайна MAKHNO и ювелирным брендом Tsvite Teren. Кроме того, Сергей анонсировал новый художественный проект Ощада, который объединит голоса украинских мастеров.

«Инсайты всё же нужны, но не стоит возводить их в культ», — отметил Борис Цомая, специалист по маркетингу с 20-летним опытом, во время панельной дискуссии. Как рождаются инсайты и какие факторы на это влияют, обсудили вместе Виктория Шапронь, директор по маркетингу AB InBev Efes Ukraine, Дмитрий Лютый, креативный директор Bickerstaff.420, Сергей Белощицкий, креативный директор Saatchi & Saatchi Ukraine, и Максим Незвиецкий, заместитель директора по маркетингу сети мультимаркетов «Аврора».

Роман Гурбанов, креативный директор и соучредитель агентства Taktika, поделился, как ограничения могут стать катализатором креатива, почему рамки не всегда враги и как правильные вопросы помогают их ломать.

Как найти сообщение, которое резонирует в перенасыщенной категории? Людмила Квятковская, менеджер по маркетингу Bolt в Украине, на примере коммуникационного лонча компании в Украине, рассказала, на чем сфокусировались и как это повлияло на эффективность кампании.

«Аудитория хочет быть услышанной, но не чувствовать намеренного слежения», — отметил Владимир Горшков, Chief Commercial Officer в Admixer Advertising. Во время своего выступления он поделилсяпринципами создания рекламных объявлений и примерами стратегий для персонализированного творчества.

О создании контента, который дарит надежду, тепло и чувство принадлежности на примере проектов «Рождество. Ты не один», «Клуб %1» и «Колесо фортуны» рассказали Владимир Завадюк, руководитель Big Brave Events 1+1 media, и Наталия Вовк, директор по маркетингу телеканала 1+1 Украина.

Директор по маркетингу ПУМБ Ксения Сикорская рассказала о ребрендинге банка и результатах, которых удалось достичь благодаря этому. «Красоты мало, должны быть смыслы. Яркая оболочка без смыслов больше не работает», — отметила Ксения.

Как маркетинг, креатив и бренд-стратегия помогают привлекать регулярных донаторов и создавать доверие, обсудили на панельной дискуссии Александр Алимов, соучредитель агентства TWID и руководитель отдела фандрайзинга «Волки Да Винчи», Алексей Покрышень, CEO и креативный директор агентства TWID, Оксана Бондаренко, старший офицер отделения информации и коммуникаций 1-го корпуса НГУ «Азов», Сергей Тодосан, менеджер партнерств АЗОВ.ONE | 12 БрСпП «Азов» НГУ, и Олег Шульга, креативный директор 20-го отдельного полка беспилотных систем «К-2». Спикеры поделились, как определять аудиторию в военном маркетинге, какие KPI ставят при разработке кампаний и как ищут новые способы для масштабирования аудитории. Модерировал дискуссию Виталий Капустян, который профессионально задает интересные вопросы.

Действительно ли каждое взаимодействие бренда должно иметь воздействие, а лайки и создание позитивного настроения — лишние? Примерами, как именно бренды влияли на аудиторию через проекты, поделились Ольга Дивущак, маркетолог Foundation Coffee Roasters, Алина Смышляк-Борода, директор по управлению репутацией и КСО Kormotech, Яна Меркотан, маркетинг-директор бренда Kachorovska, Полина Толмачева, маркетинг-директор телеканалов ICTV и ICTV2, Валерия Толочина, CMO MEGOGO, и Екатерина Захараш, директор корпоративных коммуникаций L’Oreal Украина. Модератором панели стала Елена Плахова, директор по управлению репутацией и маркетингом группы компаний Новая почта.

Роман Коминярский, проектный менеджер «Континентал Фармерз Груп», рассказал, как сделать КСО-проект медийным и как привлекать союзников в win-win формате.

«Настоящее искусство маркетинговых коммуникаций могут создавать только люди, которые имеют мотивацию и общие ценности», — отметила Анастасия Ливинец, руководитель центра маркетинговых коммуникаций МХП. Спикер поделилась философией и принципами работы маркетинговых коммуникаций МХП.

Зачем дистрибьютору собственные бренды и почему важно поддерживать украинского производителя рассказала Светлана Попова, руководитель отдела маркетинга компании AFINA Group.

О подходах к поиску инсайтов через визуализацию и этапах их создания рассказала Дарья Малихатко, Director of Publicis Groupe Data Science. Она отметила, что инсайты рождаются тогда, когда мы их интерпретируем и применяем.

Василий Яцишин, директор по управлению масс-маркет брендами Kormotech, рассказал, почему даже классика требует изменений на примере обновления бренда корма для котов Мяу!

Практическими советами в работе с аналитикой и BigData и почему это необходимость для современного маркетинга поделилась Наталия Евдокимова, Sales Director Nexinsight.

Марианна Конина, Founder & CEO Reputation City рассказала, что такое online reputation management и как он работает.

О принципах формирования, развития и удержания эффективных сотрудников, которые генерируют результат, рассказал Тарас Маципура, вице-президент по маркетингу ПАО Carlsberg Ukraine.

Ирина Метньова, основательница Vandog Agency, рассказала, зачем государству бренд, поделилась чек-листом эффективного работающего бренда от государства, а также, как создать работающий бренд для государственной организации.

Как строить маркетинг нишевой индустрии, почему культура стала новой «модой» и как брендам стать частью этой волны обсудили во время панельной дискуссии Валерия Русаненко, директор по маркетингу Pandora в Украине, Виктория Середа, маркетинг-директор книжных магазинов «Сенс», Катя Тейлор, основательница агентства и НПО Port of Culture, и Свят Загайкевич, основатель «Подпольного Стендапа». Спикеры обсудили, что такое искусство в их бизнесе, упомянули собственные кейсы, а также пришли к выводу, что искусство является движущей силой маркетинга, но не обязательной необходимостью. Модератором дискуссии выступил Сергей Костя, директор по маркетингу Bolt в ЦВЕ и Азии.

На MRKTNG MRTHN также состоялось награждение лучших маркетинговых проектов X-RAY.

На MRKTNG марафоне 2025 креатив стал не только инструментом стратегии — а реальным фронтом поддержки. Организаторы устроили сбор на десятки километров связи для 5-й ОШБр, проведя розыгрыш мерча от бригады и подарков от ekonomika+. Каждый донат — это метр, который приносит пользу на передовой.

Организаторы, бизнес/медиа бюро Ekonomika+ и онлайн-медиа mmr.ua благодарны партнерам:

Генеральному партнеру – Ощадбанк

Генеральному медиапартнеру – 1+1 media

Также технологическому партнеру Motorola, благодарим за поддержку L'Oreal Украина, партнера AB InBev Efes Украина, креативного партнера Taktika, кофейного партнера Foundation Coffee Roasters, водного партнера Моршинская, вкусного партнера Lantmännen AХА, сладкого партнера ALVIVA GROUP, игристого партнера Mer de Glace, алкогольного Jack Daniel's, цветочного партнера Украфлора, партнера по брендингу MAIKOFF.

Медиапартнерам: Promodo, ADV.EXPERT, Reclen media, БФК Gulliver, Infoviizion, BC media, ICTV, ICTV2, “Мы Украина+ ”, Киев 24, Прямой канал, РБК Украина, УНН, «Коммерсант Украинский», Liga Zakon, HiTech.Expert, «Главком», «Деловая столица», xsport, Burda Media Ukraine, PaySpace Magazine, «44.ua», Postfactum, «Первый бизнесовый», TrueUA, «Логист FM», Marketer.ua, «Экономист», Founder, «ШоТам», CASES, CIAU, Европейская Бизнес Ассоциация, и АУБ.