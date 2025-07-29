Олег Гончар

Исландский стронгмен и актер Хафтор Бьорнссон, известный ролью Григора Клигана в сериале Игра престолов, установил новый мировой рекорд в становой тяге.

Бьорнссон 26 июля поднял вес 505 кг на соревнованиях Eisenhart Black Competition в Нойкирхене, Германия.

Для этого он использовал специальный костюм и ремни, разрешенные правилами. Предыдущий рекорд (501 кг), установленный Бьорнссоном в 2020 году в его зале в Исландии, вызвал дискуссии из-за неофициальных условий, но новый результат, зафиксированный на официальном турнире, подтвердил его статус сильнейшего.

До его первого рекорда лучшим результатом был показатель в 500 кг, который принадлежал британцу Эдди Холлу в 2016 году. Кроме рекорда, затем Хафтор еще и побил Холла в боксерском поединке.

36-летний Бьорнссон, чей рост составляет 206 см, является единственным человеком, который выиграл Arnold Strongman Classic, Europe’s Strongest Man и World’s Strongest Man в одном году (2018 год).

Отметим, что Хафтор в этом году примет участие в чемпионате мира по становой тяге, где планирует снова попытаться побить собственный рекорд.